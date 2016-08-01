Galatasaray, Eren Derdiyok'la görüşmelere başladı

Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eren Derdiyok'un kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Kasımpaşa ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

2014-2015 sezonunda Bayer Leverkusen'den Kasımpaşa'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yılında sakatlığı nedeniyle 7 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta 13 gol, Türkiye Kupası'nda da oynadığı 1 maçta 1 gol attı. Eren, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre Milli Takımı'nın kadrosunda da yer aldı.