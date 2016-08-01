T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Eren Derdiyok'la görüşmelere başladı

Galatasaray, Eren Derdiyok transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

01 Ağustos 2016 20:36

Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eren Derdiyok'un kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Kasımpaşa ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

2014-2015 sezonunda Bayer Leverkusen'den Kasımpaşa'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yılında sakatlığı nedeniyle 7 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta 13 gol, Türkiye Kupası'nda da oynadığı 1 maçta 1 gol attı. Eren, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre Milli Takımı'nın kadrosunda da yer aldı.

ETİKETLER

galatasarayeren derdiyoktransferkap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24