Emirates Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Galatasaray, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Emirates Kupası'ndaki ikinci maçında Arsenal'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 2. dakikasında savunmanın hatasından yararlanan Sanogo'nun ceza alanına girer girmez yerden vuruşunda, kaleci Muslera yatarak topu kontrol etti.

18. dakikada Ramsey'in savunmanın arkasına ortaladığı topla buluşan Walcott, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

22. dakikada gelişen Galatasaray atağında Engin, ceza alanında müsait durumdaki Elmander'i topla buluşturmak istedi ancak kaleci Szczesny zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.

39. dakikada sol kanatta topla buluşan Walcott'un kaleye ortaladığı topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Amrabat'ın yerden vuruşunda, top kaleci Szczesny'nin müdahalesiyle kornere çıktı.

49. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Chamberlain'in açısını kaybetmesine rağmen çektiği şutta, kaleci Muslera yatarak topu kontrol etti.

50. dakikada Arsenal ceza alanı dışından Emre'nin sert şutunda, top üstten auta gitti.

55. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Drogba'nın bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

60. dakikada Gibbs ve Mertesacker'i çalımlayarak ceza alanına giren Drogba'nın vuruşunda kaleci Szczesny golü önledi.

66. dakikada Galatasaray ceza yayı üzerinden Giroud'un şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

70. dakikaka Walcott'un serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topu Giroud kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi ancak Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada sol çaprazdan Sneijder'in etkili şutunda, kaleci Szczesny topu son anda çeldi.

77. dakikada Miquel ile girdiği ikili mücadele sonrasında Drogba yerde kalınca, hakem Jon Moss penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Drogba, kaleci Szczesny ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.

88. dakikada Sneijder'in sol taraftan ortaladığı topu ceza alanı içinde kontrol eden Drogba, şık bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

59 bin 608 futbolseverin izlediği karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, ilk kez katıldığı kupayı müzesine götürdü.

Puan Durumu

Tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvada, galibiyete 3'er, beraberliğe ise 1'er puan veriliyor. Emirates Kupası'nda, hücum futbolunun desteklenmesi maksadıyla takımların attıkları her gol için toplam puan hanesine 1'er puan ekleniyor.

Emirates Kupası'nda Arsenal-Galatasaray maçının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y P

---------------------------------------------------------

1. Galatasaray 2 2 - - 3 1 9

2. Porto 2 1 - 1 3 2 6

3. Arsenal 2 - 1 1 3 4 4

4. Napoli 2 - 1 1 3 5 4