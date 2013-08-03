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Spor

Galatasaray Porto'yu yendi; maçın karesini kulübeden Terim verdi

Galatasaray, Emirates Cup'taki ilk maçında Porto ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Felipe Melo'nun penaltısıyla mücadeleden 1-0 galip ayrıldı

03 Ağustos 2013 21:20

 

Galatasaray, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Emirates Cup'taki ilk maçında Porto ile karşılaştı. Rakibinin 2 kez penaltı atışından yararlanamadığı maçta Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun penaltısıyla mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Porto, 18'inci dakikada bir penaltı kazandı. Alex Sandro'nun pasına hareketlenen Varela, Dany'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak penaltıda topun başına geçen Jackson Martinez'in penaltı vuruşunu, kaleci Muslera çıkardı.

Dakikalar ilerledikçe Galatasaray, oyunu dengeledi ve daha fazla hücumu düşünmeye başladı. 41'de Amrabat'ın etkili ortasında Porto savunması, Drogba'dan önce araya girerek kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

 

Yarınki rakip ev sahibi Arsenal olacak

 

İkinci yarıda Galatasaray, daha etkili olan taraftı. Rakibinin oyunu kontrol etmesine izin vermeyen Sarı-kırmızılılar, Drogba'nın etkili oyunuyla pozisyonlar da bulmaya başladı.

60'da Didier Drogba'nın harika serbest vuruşunu kaleci Fabiano çıkardı ancak 69'da Galatasaray penaltı kazandı. Eboue'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Melo, net bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Porto takımı 76'ıncı dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez Chedjou, rakibini düşürdü ve penaltıya sebebiyet verdi. Lucho Gonzales'in penaltısı ise yandan auta çıktı ve Porto, ikinci penaltıdan da gol çıkaramadı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Emirates Cup'taki ilk maçında Porto'yu 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, yarın turnuvanın ev sahibi Arsenal ile karşılaşacak.

 

Fatih Terim'den artistik hareket

 

Öte yandan, 3 penaltıyla heyecan fırtınasının estiği karşılaşmada, akıllarda kalan diğer bir an da Fatih Terim'in kulübede futbol topuyla yaptığı artistik hareket oldu. Sahadan gelen topu yedek kulübesinin önünde yapılması zor bir hareketle karşılayan Terim, topu futbolculara geri gönderdi. Terim'in bu hareketi Emirates Stadı'nda ayakta alkışlandı.

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