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Spor

GALATASARAY, ELMANDER'LE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A)

30 Mayıs 2011 15:36

-GALATASARAY, ELMANDER'LE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Galatasaray Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bolton Wanderers'la sözleşmesi sona eren ve daha önce anlaşmaya varıldığı açıklanan İsveçli oyuncu Johan Elmander ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Sportif, Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den yapılan açıklamada, Johan Elmander ile 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 2013-2014 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, ''Sözleşmeye göre oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 800 bin Avro sabit transfer ücreti olmak üzere 3 sezon için toplam 5 milyon 400 bin avro ve 10 bin Avro maç başı ücreti ödenecektir'' denildi.

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