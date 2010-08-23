Galatasaray elinden geleni yaptı ama...

T24 - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci haftasında da galibiyet alamamasını eleştiren Mehmet Demirkol, "Galatasaray’ın bu oyuncu grubuyla bu kadar sonuna kadar oynarken maçın sonunda Bursaspor’un fizik olarak gerisinde kalmasının bir sorumlusu olmalı" dedi.



Mehmet Demirkol'un "Kötü oynarken de..." başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2010) yazısı şöyle:







Kötü oynarken de...





Ertuğrul Sağlam’ın bu maçı Galatasaray’ın organizasyon sorunları, savunmada eksik yakalanması ve çabuk yorulması gibi durumların üzerine kurduğu en başından belliydi.



Şampiyonun hocası için bu stratejiyi kurmaktaki bir diğer itici güç ve motivasyon ise bu maçı bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı provası olarak görmesi olmalı.



Temelde savunmada yoğunlaşan, fizik gücünün farkında ve hızlı hücum oyuncularına güvenen bu oyun yapısını tercih etmesi anlaşılabilir.



Eğer maçın özetleriyle yetinen ya da sadece skorlara bakan seyircilerdenseniz bu stratejinin yüzde yüz tuttuğunu da düşünebilirisiniz. Çünkü galibiyet net bir skorla geldi.



Ancak maçı dikkatli bir şekilde ve 90 dakika seyrettiyseniz şampiyonun bu oyun şeklini uygulamada büyük zorluk çektiğini görmüş olmalısınız.



Açık söylemek gerekirse Bursaspor “Büyük takım kötü oynarken de kazanmalı” klişesine uygun bir maç yaşadı. Geçen sezon başından bu yana Trabzonspor Süper Kupa Finali dahil en yetersiz oyunlarından birini oynarken kazanmaları ilginçti. Buna sevinmeleri mi, yoksa endişe duymaları mı lazım karar vermek güç! Çünkü Bursa’nın bir kaç oyuncunun direnci dışında bu kadar kopuk ve kötü oynaması normal şartlarda mümkün değil. Peki sebep ne olabilir?



Galatasaray ise son 6 aydaki en iyi oyunlarından birini hem de sürekli risk alarak oynadı ve kaybetti. Evet bu seviyedeki oyunculara yakışmayan bir acelecilik ve panik vardı belki. Ancak son dönemde hiç olmadığı kadar hızlı top çevirip, topu kaybettikleri anda basarak Bursaspor’a pas yapma, oyun kurma olanağını çok az kez verdiler.



Özetle şunu söylemek mümkün: Sarı-Kırmızılılar için bugüne kadar sorun tamamen organizasyondu. Dün ilk kez nispeten iyi organize oldukları maçta “keşke biraz daha iyi oyuncularımız olsaydı” yakınmasına biraz olsun hak kazandılar.



A’dan Z’ye herkesin elinden geleni yaptığı konusunda şüphe duymak mümkün değil. Ancak maç önceki tezimde ısrarlı olduğumu da söylemeliyim. Galatasaray’ın bu oyuncu grubuyla bu kadar sonuna kadar oynarken maçın sonunda Bursaspor’un fizik olarak gerisinde kalmasının bir sorumlusu olmalı.





