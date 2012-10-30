Galatasaray, Efes'i mağlup etti

Beko Basketbol Ligi’nde Galatasaray Medical Park, Anadolu Efes’i 83-73’lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrılırken, Anadolu Efes ise ilk yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 4. dakikası 7-7 berabere geçilirken, daha sonra boyalı alanda mücadeleye ağırlığını koyan Galatasaray Medical Park, Macvan, Hawkins, Göksenin ve Furkan’ın basketleriyle 7. dakikada 18-11 üstünlük kurdu. Sert savunmasıyla rakibine fazla sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılı ekip, Hawkins ve Domercant’ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumları kötü kullanan ve üst üste top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında etkili oyununu sürdüren Galatasaray Medical Park, Cenk, Hawkins ve Ersin’nin sayılarıyla 17. dakikada farkı 13’e çıkardı: 21-34.

Lacivert-beyazlı ekip, Farmar’ın kişisel becerileriyle ürettiği sayılarla farkı eritmeye çalışırken, Galatasaray Medical Park ilk yarıyı da 39-30 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray Medical Park, hem savunmada hem de hücumda oldukça dağınık bir görüntü ortaya koyan rakibi karşısında Macvan, Furkan ve Göksenin ile rahat bir şekilde skor buldu ve 26. dakikada 15 sayılık fark yakaladı: 38-53.

Anadolu Efes, Ermal, Farmar ve Vujacic ile bulduğu sayılarla oyunda kalmaya çalışırken, sarı-kırmızılılar son çeyreğe de 61-49 üstün girdi.

Son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, hızlı hücumlarda pota altında Lucas Gordon ve Kerem Gönlüm ile etkili olarak, 37. dakikada farkı 8 sayıya (65-73) indirdi. Ancak kontrolü kaybetmeyen Galatasaray Medical Park, Hawkins ve Jamont Gordon’un 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi ve güçlü rakibi karşısında salondan 83-73 galip ayrılmayı bildi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Anadolu Efes’ten Farmar olurken, Galatasaray Merdical Park’ta Macvan 19, Hawkins 17, Jamont Gordon da 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, 3 sayılık atışlarda 19’da 12 başarı sağlarken, Anadolu Efes ise 19 atıştan sadece 6’sında isabet buldu.

Bu arada, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk’ün izlediği karşılaşmayı, Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Simone Pianigiani de takip etti.

Ataman: Çok iyi oynadık

Beko Basketbol Ligi’nde Anadolu Efes’i 83-73 mağlup eden Galatasaray Medical Park’ta başantrenör Ergin Ataman, güçlü rakipleri karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynadıklarını anlatarak, ”Maçın birinci dakikasından itibaren çok iyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Savunmamızı güçlü tuttuk ve bunda da başarılı olduk. Maçı sürekli aynı tempoda götürdük. Domercant 1,5 ay sonra ilk kez aramıza katıldı ve çok katkı verdi. Herkes ciddi anlamda katkı verdi. Avrupa Ligi’nde son haftaların flaş takımı Anadolu Efes’e karşı çok değerli bir galibiyet aldık. Ayrıca sezon başında koyduğumuz şampiyonluk iddiamızın ne kadar geçerli olduğunu bu akşam göstermiş olduk” diye konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, uzun zamandır maç kaybetmediklerini anımsatarak, ”En son Paris’te katıldığımız özel turnuvada maç kaybettik. Takım ritmini buldu. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Onlar da katıldıktan sonra daha da iyi olacak. Hedefimiz, hem ligde hem de Avrupa Kupası’nda şampiyon olmak. Önemli rakiplerimiz var. Ama bugün gördük ki; takımın bunu gerçekleştirebilecek gücü var” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Medical Parklı oyuncu Furkan Aldemir de iyi hazırlandıkları karşılaşmayı farklı kazanmayı bildiklerini dile getirerek, ”Konsantrasyonumuzu kaybetmeden emin adımlarla devam etmemiz gerekiyor. İnşallah böyle devam ederek, hem ligde hem de Avrupa Kupası’nda şampiyonluk alır, camiamızı mutlu ederiz” dedi.

Mahmuti: Olağanüstü kötüydük

Anadolu Efes Başantrenörü Oktay Mahmuti ise Galatasaray Medical Park karşısında bu sezonki en kötü maçlarını oynadıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımı aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Mahmuti, ”Sezon içinde oynadığımız en kötü karşılaşmaydı. Kaybettiğimiz için bunu söylemiyorum. Hem hücumda hem de savunmada olağanüstü kötüydük. Kopuk bir grup gibi gözüküyorduk. Buna bir çözüm getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Efesli oyuncu Birkan Batuk ise istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ve kötü oynadıkları karşılaşmayı kaybettiklerini dile getirdi.

Anadolu Efes: 73 - Galatasaray Medical Park: 83

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Recep Ankaralı, Halil Baldemir, Fatih Aslanoğlu

Anadolu Efes: Farmar 23, Lucas Gordon 6, Sinan Güler 3, Savanovic 3, Semih Erden 14, Birkan Batuk, Kerem Gönlüm 11, Kerem Tunçeri, Ermal Kurtoğlu 8, Vujacic 5

Galatasaray Medical Park: Jamont Gordon 13, Göksenin Köksal 6, Hawkins 17, Macvan 19, Furkan Aldemir 8, Domercant 9, Cenk Akyol 3, N’Dong 4, Ender Arslan, Ersin Dağlı 4