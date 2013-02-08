Galatasaray Drogba'ya kavuşuyor

Galatasaray'ın transfer ettiği Fildişi Sahilli ünlü futbolcu Didier Drogba bugün saat 17.00'de İstanbul'da olacak.



Afrika Uluslar Kupası'nda, Fildişi Sahili milli takımının formasını giyen Didier Drogba, takımı turnuvadan elendikten sonra ülkesine dönmüştü. Daha sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçerek özel işlerini halleden yıldız golcü, Galatasaray yönetimine erken geleceği haberini göndermişti.

Bunun üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Emir Sarıgül, Bülent Tulun ve menajer Ceylan Çalışkan, özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Bugün saat 17.00'de İstanbul'da olması beklenen Drogba, pazar günü oynanacak Medikal Park Antalyaspor maçında Türk Telekom Arena'da ilk kez taraftarla buluşacak.

Galatasaray taraftarlarının Drogba'yı karşılamak için havalimanına akın etmesi bekleniyor.

Drogba'nın eski kulübü Şangay Şenhua ile ilgili alacak davası da FIFA'da sürüyor.

Golcü oyuncunun FIFA'nın vereceği geçici lisansla gelecek hafta Akhisar Belediyespor karşısında sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.