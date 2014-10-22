Galatasaray Dortmund’u ağırlıyor



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçlar bu akşam A, B, C ve D gruplarında yapılacak 8 mücadeleyle tamamlanacak. Devler Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray D grubu mücadelesinde lider Borussia Dortmund’u İstanbul’da ağırlayacak.

İki maç sonunda Anderlecht ile 1-1 berabere kalan ve Arsenal deplasmanında 4-1 yenilerek 1 puan toplayabilen Galatasaray ikinci tur şansını devam ettirebilmek için güçlü rakibini mutlaka yenmenin hesaplarını yapıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Borussia Dortmund Alman ligi Bundesliga’ya çok kötü başlamış olsa da Avrupa arenasında farklı bir görüntü çiziyor. Sezon başında Bayern Münih ile birlikte şampiyonluk adayları arasında gösterilen Dortmund ekibi ancak 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak son 27 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Buna karşılık Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçında Arsenal’ı 2-0, Anderlecht’i de 3-0 yenen sarı-siyahlılar 6 puanla grup lideri.

Karşılaşma öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp her ne kadar ilk iki maçında istediği sonuçları alamasa da sarı-kırmızılı ekibin potansiyelini bildiklerini söyledi. Galatasaray'ı iyi tanıdıklarını ancak herhangi bir oyuncusuna karşı özel bir önlem almayı düşünmediklerini kaydeden Klopp "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht ve Arsenal ile yaptığı maçları takip ettik. Ancak bu maçların bizim için bir önemi yok. Çok heyecanlı ve duygu yüklü bir karşılaşma olmasını bekliyorum" dedi.

Sakatlıktan yeni kurtulan ve Mkhitaryan ile birlikte Dortmund’un ataklarını yönlendirecek isim olan genç yıldız Marco Reus ise Bundesliga’daki durumlarını bir kenara bırakıp bu maça konsantre olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Reus “Galatasaray’ı yenip tur atlama şansımızı artırırsak bu takım için de moral olur” diye konuştu.

Beşinci randevu

Galatasaray’ın UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-2000 sezonunda, dördüncü turda rakibiyle karşılaşan Borussia Dortmund 2-0 ve 0-0’lık skorlarla elenmişti. İki takım, 14 yıllık bir aradan sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund bugüne kadar sarı-kırmızılarla oynadığı dört maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Türk Telekom Arena’da oynanacak olan Galatasaray – Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi D grubu 3’üncü maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. TSİ 21:45 başlayacak olan karşılaşmaya takımların şu onbirlerle çıkması bekleniyor:

Galatasaray: Muslera – Veysel Sarı, Chedjou, Semih, Tarık – Felipe Melo, Selçuk İnan – Olcon, Sneijder, Dzemaili – Burak.

Borussia Dortmund: Weidenfeller – Piszczek, Sokratis, Hummels, Großkreutz – S.Bender, Kehl – H.Mkhitaryan, Kagawa, Reus – Ramos.

‘6 puanlık maç’

Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ise C grubundaki üçüncü maçında Rus ekibi Zenit’i konuk edecek. Sezona 1-0’lık Monaco mağlubiyetiyle başlayan kırmızı-siyahlılar ikinci maçında Benifa’yı 3-1 mağlup etmişti.

Rusya liginde lider durumda bulunan Andre Villas-Boas yönetimindeki Zenit C grubunda da 4 puanla ilk sırada. Grupta 3 puanla üçüncü sırada yer alan Bayer Leverkusen ikinci tur şansını zora sokmamak için karşılaşmaya mutlak galibiyet gözüyle bakıyor. Kulübün yönetim kurulu başkanı Michael Schade “Bu altı puanlık bir karşılaşma” sözleriyle maçın öneminin altını çiziyor.

BayArena’daki Bayer Leverkusen – Zenit mücadelesi TSİ 21:45’te başlayacak. Hollandalı hakem Björn Kuipers’in yöneteceği maçta takımların muhtemel onbirleri şöyle:

Bayer Leverkusen: Leno – Jedvaj, Ömer Toprak, Spahic, Wendell – Reinartz, L.Bender - Bellarabi, Hakan Çalhanoğlu, Son – Kießling.

Zenit: Lodygin – Smolnikov, Garay, Lombaerts, Criscito – Witsel, Javi Garcia – Hulk, Shatov, Danny – Rondon.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam dört grupta 8 karşılaşma yapılacak. Tamamı TSİ 21:45’te başlayacak olan maçların programı şöyle:

A grubu:

Atletico Madrid – Malmö

Olympiakos – Juventus

B grubu:

Liverpool – Real Madrid

Ludogorets Razgrad – Basel

C grubu:

Bayer Leverkusen – Zenit

Monaco – Benfica

D grubu:

Anderlecht – Arsenal

Galatasaray – Borussia Dortmund