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Spor

Galatasaray doludizgin

Galatasaray, İngiltere League One takımlarından Notts County ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı

17 Temmuz 2013 07:53

 
Yeni sezon hazırlıklarını İngiltere'nin Birmingham kentinde sürdüren Galatasaray, kamp dönemindeki ikinci özel maçında, dünyanın en eski futbol kulübü unvanını taşıyan Notts County ile 20 bin kişilik Meadow Lane Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Yekta'nın vuruşunda top üst direkten döndü. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 55. dakikasında Dany'nin kendi kalesine attığı golle Notts County, 1-0 öne geçti.
80. dakikada ceza alanında müsait durumda topla buluşan Burak Yılmaz, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.
Maçın 90. dakikasında, ceza alanı dışında topla buluşan Sneijder'in sert vuruşunda, direğe çarpan top ağlarla buluştu ve sarı-kırmızılı takım İngiltere'de yaptığı ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı: 1-2.
Galatasaray, maça Eray, Eboue, Gökhan, Dany, Riera, Yekta, Engin, Erman, Emre Çolak, Amrabat ve Umut Bulut onbiriyle başladı. Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda Drogba, Burak Yılmaz, Hakan Balta, Sabri, Selçuk İnan, Sneijder ve Chedjou'ya görev verdi.
Birmingham kampını tamamlayan Galatasaray, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

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