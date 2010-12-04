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Spor

GALATASARAY DİVAN KURULU ÜYESİ ORHAN YÜCE VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 01:22

-GALATASARAY DİVAN KURULU ÜYESİ ORHAN YÜCE VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Galatasaray Kulübü'nün ve camianın önde gelen isimlerinden, divan kurulu üyesi Orhan Yüce vefat etti.  Galatasaray Kulübü, kulübün ileri gelenlerinden olan Yüce için bir başsağlığı mesaj yayınladı. Mesajda, ''Galatasaray Spor Kulübü Divanı Üyesi, disiplin kurulu eski başkanımız Orhan Yüce'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Orhan Yüce'nin Galatasaray Spor Kulübü'ne bugüne kadar yapmış olduğu katkıları ve hizmetleri asla unutulmayacaktır. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz'' denildi.

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