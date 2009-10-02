Galatasaray direkleri aşamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci hafta maçında Sturm Graz ile Ali Sami Yen'de 1-1 berabere kaldı.



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Sezona çok iyi bir giriş yaptıktan sonra Eskişehir beraberliği ile yavaşlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde de puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi F Grubu'ndaki ikinci maçında yine Ali Sami Yen'de Sturm Graz ile 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Galatasaray bu sonuca rağmen dört puanla liderliğini korudu. Dinamo Bükreş'i deplasmanda 1-0 yenen Panathinaikos üç puanla ikinci sırada.

Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçta ilk yarının sonunda Daniel Beichler'in golüne 63. dakikada Milan Baros cevap verdi.

3. dakikada Arda'nın soldan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Elano'nun kafa vuruşunda kaleci Gratzei üzerine gelen topu kontrol etti.



14. dakikada ceza sahası önünde Baros'u görmek isteyen Elano'nun pası savunmadan döndü. Dönen topu kontrol eden Brezilyalı futbolcu, ceza sahasında müsait durumda yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Bukva bekletmeden içeriye pasını çıkardı, Emre Aşık yerinde bir müdahaleyle topu kornere gönderdi.

35. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında savunmanın unuttuğu Bukva ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

37. dakikada Jantscher sağdan hareketlendi, ceza sahasına girdiği anda şutunu çekti, Franco'dan seken topu Hakan Balta son anda kornere gönderdi. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda soldan yapılan orta Weber'in kafasından sekti ve az farkla auta çıktı.

41. dakikada rakibinden güzel bir hareketle sıyrılan Keita sağdan arka direğe kesti, rakibiyle birlikte yükselen Arda'nın kafa vuruşunda top kaleciye çarparak ağlara gitti ama hakem Arda'nın faul yaptığına kanaat getirdi.

44. dakikada soldan ceza sahasına giren Jantscher'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45. dakikada Arda'nın sağdan ortasına ön direkte Baros kafayı vurdu, kaleci Gratzei iyi bir refleksle gole izin vermedi.

45+1 'de Sturm Graz öne geçti. Soldan hareketlenen Jantscher'in içeriye verdiği pası iyi kontrol eden Beichler, Franco'nun yanından plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

59. dakikada Keita'nın ön direğe ortasında savunmanın ayak koyduğu topu önünde bulan Baros'un yakın mesafeden şutunda üst direk gole izin vermedi.

63. dakikada orta sahada topu kapan Elano'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Baros kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

70. dakikada Arda'nın nefis ara pasıyla ceza sahasına giren Sabri'nin sert vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

83. dakikada sağdan hareketlenen Arda'nın ortasında Elano spektaküler bir vuruş denedi ama top ayağına oturmadı.



Galatasaray: Leo Franco, Servet Çetin, Ayhan (61 Kewell), Emre Aşık, Hakan Balta, Mehmet Topal (76 Mustafa Sarp), Sabri, Elano, Arda, Keita, Baros (84 Nonda)



Sturm Graz: Gratzei, Sonnleitner, Muratovic, Ehrenreich, Kandelaki, Schildenfeld, Jantscher, Beichler (89 Lavric), Hlinka, Bukva (76 Prettenthaler), Weber

Goller: 45 Beichler, 63 Baros

Sarı kartlar: Emre Aşık, Sabri

Hakem: Hendrikus Nijhuis (Hollanda)

Stat: Ali Sami Yen