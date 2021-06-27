Galatasaray, Dinamo Bükreş’i 2-1 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Romanya ekibi Dinamo Bükreş’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini yeni transfer Aytaç Kara kaydetti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya takımlarından Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleye sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer Bayram, Aytaç, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanarak yerde kalan Mustafa Muhammed 10. dakikada oyundan alındı ve yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı. 36. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Aytaç Kara’nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarının başında Dinamo Bükreş beraberliği yakaladı. Dakika 49’u gösterirken Nemec skoru 1-1’e getiren golü kaydetti. 62. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sekidika’nın ceza sahası içi sol çaprazında yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Aytaç’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti ve 2-1 oldu. Müsabaka sarı-kırmızılıların 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Aytaç Kara'dan 2 gollü başlangıç

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yeni transfer Aytaç Kara, ilk maçında takımına 2 gol ile katkı sağladı. Sarı-kırmızılı takımın 3 yıllığına transfer ettiği Aytaç Kara, Galatasaray forması altında ilk gollerini de atmış oldu. 36'da serbest vuruştan rakip fileleri havalandıran Aytaç Kara, 62. dakikada ise penaltı golü ile takımını öne geçiren isim oldu.