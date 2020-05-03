Galatasaray, Diagne'yi 13 milyon Euro'ya aldı, 5 milyona alıcısı yok!

Galatasaray, geçtiğimiz yılın devre arasında Mbaye Diagne'yi 13 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bu transfer çok konuşulmuştu. Ancak gelinen noktada Senegalli golcü performansı nedeniyle değer kaybetti.



Sarı-kırmızılı Yönetimin Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Diagne'yi hem Koronavirüs koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı düşündüğü öğrenildi.



Yönetim Diagne'yi 5 milyon Euro verene bile satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı da yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transferinde engel oluşturacak.

Club Brugge'de kadro dışı kaldı

Galatasaray, golcüsü Diagne'yi Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

TIKLAYIN - Mbaye Diagne, ülkesine bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı