Galatasaray devreyi lider tamamladı

T24

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, ilk devrenin son maçında 10 kişilik Manisaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde 10 yıl aradan sonra devre arasına lider olarak girdi. Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren gol, Selçuk İnan'ın muhteşem frikik golü ile geldi.Galatasaray, ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde tamamladı.Karşılaşma oldukça hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Joshua Simpson, Galatasaray defansını çalımladı ve ceza sahasına girdi. Kanadalı oyuncu, sağ ayağı ile uzak direğe vurdu ancak top, kaleci Muslera'nın bakışları arasından direkten döndü.Orta sahada iyi pas yapan ve Galatasaray'ın orta saha oyuncularına pres yapan Manisaspor, ev sahibi takımın baskı kurmasını ve gol pozisyonları bulmasına engel oldu.Fakat Sarı-kırmızılı ekip, dakikalar ilerledikçe oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Seyircisinin de yoğun desteği ile baskısını artıran Galatasaray, Elmander ve Baros'un son toplardaki etkisizliği nedeniyle gol tehlikesi yaratmakta ise zorlandı.İlk yarının son dakikaları yaklaştıkça gol arayışlarını da artıran ev sahibi Galatasaray, devre arasından önce çok net bir gol fırsatından Emre Çolak ile yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Selçuk İnan, arka direğe hareketlenen Emre'ye adrese teslim bir orta yaptı. Genç oyuncunun kafa vuruşu ile çok az farkla auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.İkinci yarıya ise Galatasaray, bunaltıcı bir baskı ile başladı. Rakibini sahasına hapseden Sarı-kırmızılı ekip, her iki kanattan yapılan ortalarla Manisaspor kalesinde etkili olmasına rağmen, yapılan ortalara bitirici vuruşu yapabilecek bir oyuncu olmadı.Manisaspor ise Galatasaray'ın baskısını kırdığı anda, yüzde yüzlük bir pozisyon yakaladı. Sol kanattan hareketlenen Ahmet İlhan, ceza sahasına girer girmez çok güzel vurdu ama kaleci Muslera da aynı güzellikle topu kornere çeldi.63'üncü dakikada ise ceza sahasına hareketlenen Milan Baros yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan, muhteşem bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Bu golün ardından Galatasaray, Manisaspor kalesinde ikinci golü aramaya başladı. Bu baskı karşısında dayanmakta güçlük çeken Manisaspor'da Yiğit İncedemir, Eboue'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Skor üstünlüğünü ele geçiren ve rakibinin de bir kişi eksik kalmasından yararlanan Sarı-kırmızılılar, oyunu adeta tek kale oynamaya başladı. Sayısız gol fırsatı yakalayan Sarı-kırmızılı takım, bu akşam son vuruşlarda yaşadığı şanssızlığı bir türlü kıramadı ve mücadele, Selçuk İnan'ın 64'üncü dakikada kaydettiği golle 1-0 sona erdi.Galatasaray, bu sonuçla 37 puana yükseldi ve Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 10 sezon sonra lider olarak tamamladı.