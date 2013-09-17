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Galatasaray, Devler Ligi'ne Real Madrid'le başlıyor

eçen sezonu çeyrek finalde elendiği Real Madrid'i 3-2 yenerek kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon açılışı İspanyol devi ile yapacak

17 Eylül 2013 12:43

Galatasaray, Devler Ligi'ne kaldığı yerden devam ediyor. Sarı kırmızılılar, B Grubu’ndaki ilk maçında geçen sezon çeyrek finalde elendiği Real Madrid ile karşılaşacak. TT Arena'daki maç 21:45'te başlayacak ve STAR TV ile NTVSpor.net’ten naklen yayınlanacak..
 
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda ilk maçına çıkıyor. Geçen sezonu çeyrek finalde elendiği Real Madrid'i 3-2 yenerek kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon açılışı İspanyol devi ile yapacak.
 
Türk Telekom Arena'da saat 21.45'te başlayacak maçı, STAR TV ve NTVSpor.net'ten canlı izleyebilirsiniz...
 
 

Cim bom iyi başlangıç peşinde

 
 
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında bugün İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
      
Geride kalan sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı rakibine 0-3 ve 3-2'lik sonuçlarla elenen sarı-kırmızılı takım, kendi taraftarı önünde Real Madrid'i bir kez daha yenmenin hesaplarını yapıyor.
 
 

Muhtemel 11'ler

 
 
GALATASARAY: Teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi; Muslera, Eboue, Semih, Chedjou, Riera, Melo, Engin, Selçuk, Sneijder, Burak ve Drogba şeklinde olması bekleniyor.
 
REAL MADRID: İspanyol devinin ise sahaya; Casillas, Carvajal, Pepe, Ramos, Arbeloa, Modric, Khedira(Illaramendi), Isco, Bale, Benzema ve Ronaldo dizilişiyle çıkması bekleniyor.
    
 

Selçuk ve Semih'ten iyi haber

 
 
Real Madrid maçı öncesi Galatasaray sağlık ekibi, Selçuk İnan'ın sahadaki yerini alabileceği müjdesini verirken sakatlığı geçen Semih Kaya, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, tedavisine devam edilen Hamit Altıntop dışında tam kadro antrenman yaptı.
      
Sarı-kırmızılı temsilcimizin bu zorlu sınavını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek.
      
 
Real Madrid'de 4 eksik
 
 
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin açıkladığı Real Madrid kadrosunda yeni transfer Gareth Bale ve kontratını uzatan Cristiano Ronaldo da yer alırken, sakatlıkları devam eden Marcelo, Xabi Alonso, Coentrao ve Raphael Varane yer almıyor. 
 
 

Aslan'a başkan morali

 
 
Sarı-kırmızılılar maç için yaptığı son antenmanınla hazırlıktlarını tamamladı. Çalışmanın en ilginç görüntüsü, başkan Ünal Aysal'ın da uzun süre sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı izlemesi oldu. Teknik direktör Fatih Terim ile sohbet eden Aysal, futbolculara moral verdi.

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