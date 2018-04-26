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Spor

Galatasaray, derbiye neşeli hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılar, kuvvet çalışmalarının ardından pas uygulamaları üzerinde durdu

26 Nisan 2018 16:12

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, kuvvet çalışmalarının ardından pas uygulamaları üzerinde durdu. Galatasaray, idmanın ana bölümünde ise çift kaleli dar alan oyunları gerçekleştirildi. Üç grup halinde turnuva usulü ile yapılan dar alan oyununu Ahmet Çalık, Bafetimbi Gomis, Fernando Reges, Martin Linnes ve Sinan Gümüş’ten kurulu takım kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

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