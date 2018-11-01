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Spor

Galatasaray derbiye hazır

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı

01 Kasım 2018 23:15

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.

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