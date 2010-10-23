T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY DERBİYE HAGİ'YLE HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) 

23 Ekim 2010 00:09

-GALATASARAY DERBİYE HAGİ'YLE HAZIRLANIYOR   İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 24 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçını yeni teknik direktörü Gheorghe Hagi yönetiminde sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde hücum ve savunma taktikleri üzerinde durdu. İdman ikinci bölümde iki takım halinde yapılan pozisyon oyunu sonrasında sona erdi. Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Harry Kewell, Gökhan Zan ve Aydın Yılmaz kondisyoner eşliğinde çalışırken, Milan Baros ve Arda Turan ise koşulara devam ettiler. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24