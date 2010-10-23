-GALATASARAY DERBİYE HAGİ'YLE HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 24 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçını yeni teknik direktörü Gheorghe Hagi yönetiminde sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde hücum ve savunma taktikleri üzerinde durdu. İdman ikinci bölümde iki takım halinde yapılan pozisyon oyunu sonrasında sona erdi. Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Harry Kewell, Gökhan Zan ve Aydın Yılmaz kondisyoner eşliğinde çalışırken, Milan Baros ve Arda Turan ise koşulara devam ettiler. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.