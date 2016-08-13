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Spor

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşlı taraftarlara saldırı

Tatsızlığın Süper Lig'deki deplasman yasağının kaldırılmasından yalnızca bir gün sonra meydana gelmesi dikkat çekti

13 Ağustos 2016 17:50

Beşiktaş ile Galatasaray, yeni sezon öncesi Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle karşı karşıya geliyor. saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak derbi öncesi bir grup Galatasaray taraftarı, Konya şehir merkezinde Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüse saldırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; taşlı saldırıda otobüsün camları kırılırken, şans eseri ciddi bir yaralanma olmadı. Saldırgan taraftarların bazılarında döner bıçaklarının olması dikkat çekti.

Bu tatsız olayın Süper Lig'deki deplasman yasağının kaldırılmasından sadece 1 gün sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

Ayrıntılar geliyor...

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