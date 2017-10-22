"Galatasaray derbileri üç ihtimallidir; 2-0, 4-0, 6-0"

Eski Fenerbahçe yöneticisi Ömer Çavuşoğlu, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi, “24, 25 senedir Galatasaray maçı öncesinde aynı yorumu yapıyorum. Galatasaray maçlarının 3 neticesi vardır. 2-0, 4-0, 6-0...” dedi.

Derbi öncesi FB TV’de yorumlarını paylaşan Çavuşoğlu, Galatasaray’ın kadrosunun güçsüz olduğunu savunarak, “Galatasaray takımı tarihinde ilk kez –her ne kadar şu anda lider görünüyorsa da- Fenerbahçe’ye karşı bu kadar zayıf bir takımla çıkıyor” diye konuştu.

Ömer Çavuşoğlu’nun FB TV’deki değerlendirmelerinin bir kısmı şöyle:

''24-25 senedir, Galatasaray maçı öncesinde aynı yorumu yapıyorum. Galatasaray maçlarının 3 neticesi vardır dediğim zaman herkes: Galatasaray galip, berabere, Fenerbahçe galip yorumu yapacağımı zannediyor. Öyle değil. İlk başlarda ben 1-0, 2-0, 3-0 diyordum, sonra baktım skorlar artmaya başladı, 2-0, 4-0, 6-0 demeye başladım. Allah’a bin şükür de pek yanılmadım - belki bir maçta yanılmış olabilirim ama. Hele bu maçta çok rahatım.''

''2-0, 4-0, 6-0 derken, Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı moralinin bozuk çıkmasından dolayı böyle diyordum. Fenerbahçe’ye karşı ayakları titriyordu. Bu sefer hem o var, hem de Galatasaray takımı tarihinde ilk kez -her ne kadar şu anda lider görünüyorsa da- Fenerbahçe’ye karşı bu kadar zayıf bir takımla çıkıyor.''

"Maicon hazır değil; Gomis gol atıyor ama oyunun şeklini bir anda değiştiremez"

''Savunmaya bakıyorsun bir tane Maicon var, çok hazır değil. Yanında Serdar Aziz var, Denayer var - ne olursa olsun bir şey olmuyor. Bekler hücum bekleri, savunmaya katkıları yok. Ön liberodaki Fernando, ısırıcı değil. Çok güzel oynuyor ama ön liberolar gibi ısırıcı değil.''

''Forvete bakıyorum evet çok gol attılar, Gomis var. Ama bir Sneijder, bir Podolski tarzında bir anda oyunun şeklini değiştirecek bir futbolcuları da yok. Böyle baktığım zaman Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi yenebilme kabiliyeti yok."