Galatasaray derbi öncesi Tolga ve Rodrigues'ten haber bekliyor

Galatasaray'da tedavileri süren Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues için sağlık ekibinin raporu bekleniyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda Tolga'nın oynaması beklenirken, Rodrigues'in durumunu cuma gününe kadar netlik kazanacak. Rodrigues, 8. haftada Konyaspor deplasmanında arka adelesindeki sertleşmeden dolayı 32'nci dakikada yerini Selçuk İnan'a bırakmıştı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda topladığı 22 puan ile nağmalup olarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor mücadelesinde arka adelesindeki sertleşmeden dolayı oyundan alınan Garry Rodrigues'in tedavisi sürüyor. Galatasaray sağlık ekibi bu konuda yoğun bir çaba sarfediyor. 26 yaşındaki oyuncunun durumu cuma gününe kadar netlik kazanacak...

Sakatlığı sebebiyle Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin ise durumu Rodrigues'e göre daha iyi...

Galatasaray'ın bu sezonki en formda isimlerinden olan Tolga Ciğerci'nin derbiye kadar hazır olması bekleniyor. Ancak Tudor'u düşündüren konu Tolga Ciğerci'nin yaklaşık iki haftadır takımla birlikte antrenman yapmaması.