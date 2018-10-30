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Spor

Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Nagatomo taburcu oldu İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

30 Ekim 2018 16:16

Nagatomo taburcu oldu

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada son lig maçında tam süre alan oyuncular kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başlayıp sonrasında interval koşular gerçekleştirdi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Younes Belhanda ve Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.
Fernando Reges, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
Yuto Nagatomo ise, üç gün önce akciğer sönmesi nedeniyle hastanede operasyon geçirdikten sonra, bugün solunum egzersizleri planlanarak taburcu edildi.
Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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