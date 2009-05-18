Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Galatasaray, 24 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de yer alan oyuncular, sahada rejenerasyon çalışmalarının ardından sağlık merkezinde terapi seanslarıyla maç ertesi programlarını tamamlarken, diğer oyuncular kalecilerin de katılımıyla teknik ağırlıklı bir çalışma yaptı.



Gençlerbirliği maçında sakatlanan Emre Güngör tedavisinin ardından dinlendirilirken, Alparslan tedavisinden sonra takımdan ayrı çalıştırıldı.



Yarın izin yapacak olan sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarını 20 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

