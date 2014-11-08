Galatasaray deplasmanda Umut'la güldü: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 3. dakikasında Galatasaray'ın sol kanattan Selçuk'la kullandığı korner atışında Chedjou ön direkte kafayı vurdu ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
57. dakikada sol kanattan kazandığı korner atışını Onur'la kullanan Kardemir Karabükspor, Emre Güngör'ün kafa golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
67. dakikada Sneijder'in yerine oyuna giren Umut Bulut, 71. dakikada sol kanattan gelişen atakta arka direkte tek vuruşla golü buldu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.
Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Koray, Hakan Balta, Melo, Selçuk, Dzemaili, Hamit, Sneijder, Burak Yılmaz
Karabükspor: Waterman, Erdem, Mabiala, Tajnu, Emre, Yiğit, Hakan, Aykut, Akpala, Kumbela, Onur
Karşılaşmanın önemli dakikaları
3. dakikada Galatasaray'ın kazandığı korner atışını Selçuk İnan kullandı. Ceza sahasına gelen topa iyi yükselen Chedjou kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1
17. dakikada ev sahibi takım adına korner atışını kullanan Onur Ayık'ın ceza alanı içine gönderdiği topa yükselen Mabiala, topu kafasıyla auta attı.
20. dakikada Galatasaray orta sahayı Sneijder ile geçti. Sneijder'in ara pasına koşan Dzemaili, kaleci Waterman ile karşı karşıya kaldı. Dzemaili'nin sert vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Waterman çeldi. Kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı.
32. dakikada ev sahibi takımda arkadaşına geri pas vermek isteyen Yiğit İncedemir, meşin yuvarlağı rakip takımın oyuncusu Burak Yılmaz'ın önüne gönderdi. Topu kontrol eden golcü oyuncunun sert vurduğu topu kaleci Waterman kontrol etti.
36. dakikada ev sahibi ekipte sağ kanatta topla buluşan Kumbela, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Hakan Özmert'e verdi. Özmert'in sert şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çelebildi.
41. dakikada ev sahibi takım sol kanattan Tanju Kayhan ile atağa geçti. Kayhan'ın ceza alanına ortaladığı topa Hakan Özmert sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci Yarı
54. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşu Selçuk İnan kullandı. İnan'ın direk kaleye gönderdiği topu kaleci Waterman güçlükle çelerek gole izin vermedi.
57. dakikada ev sahibi takım korner kazandı. Onur Ayık'ın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Emre Güngör, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
69. dakikada Galatasaray atağında Burak Yılmaz sağ kanattan korner çizgisine kadar indi. Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Dzemaili sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
71. dakikada Galatasaray, Dzemaili ile sol kanattan ilerledi. Dzemaili'nin ceza alanına ortasında topa dokunan Umut Bulut, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2
86. dakikada hızla rakip alana geçen konuk ekipte topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası dışında kaleci Waterman ile karşı karşıya kaldı. Topla sağ kanada hızla ilerleyen Burak Yılmaz'ın vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Waterman, topu kornere çeldi.
Karşılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.