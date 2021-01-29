Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, üç beraberlik ve beş mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların dokuzunu kazanan, sekizinde berabere kalan ve üçünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Sekiz oyuncu kadroda değil

Sarı-kırmızılı takımda transfer görüşmeleri için izin alan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kadroda yer almadı.

Tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Jesse Sekidika da kadroda bulunmadı.

Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.

İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Galatasaray maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunma oyuncusu Djilobodji, teknik direktör Sa Pinto'nun görev vermesi halinde takımdaki yerini alacak.

Gaziantep ekibinde, sakatlığı devam eden Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Onyekuru, Babel

Gaziantep FK: Günay, Kana-Bıyık, Oğuz, Olokowski, Djilbodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, Maxim, Morais, Kenan Özer