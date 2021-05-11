Galatasaray, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan yayımlanacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray, Denizli deplasmanında galibiyet arıyor. Sarı-kırmızılı ekip üç puanı hanesine yazdırıp rakiplerinin puan kaybını bekliyor.

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Denizlispor: Abdülkadir, Muhammet, Leismann, Emirhan, Sakıb, Murawski, Diskerud, Recep, Ali Yavuz, Hasan, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Kerem, Halil

Şampiyonluk ümitleri için gözler rakiplerinde

Süper Lig'de 40. haftada sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.

Şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Galatasaray'ın Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda sıralamada önündeki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek.

Galatasaray'da 3 eksik, Mohamed belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte 3 oyuncu Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve karantina süresi tamamlanan Peter Etebo kamp kadrosuna alınmadı.

Dün takımdan ayrı çalışan Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim ile kulüp doktoru Yener İnce’nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi. Maç saatine kadar durumu takip edilecek oyuncunun, kadroya alınıp alınmayacağı konusunda yapılacak tedaviye göstereceği cevaba göre karar verilecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 7 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 müsabakada yenilmedi.

Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 4 müsabakayı kazanan Galatasaray, 7 maçta 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.