Galatasaray, deplasman fobisine Antalya'da son vermek istiyor

Sarı-kırmızılı takımda 3 eksik var

Terim\'in kozu Ndiaye ve Feghouli

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Antalyaspor karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi\'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi isterken, bir yandan da son üç maçtır kaybettiği deplasman maçlarına son vermek istiyor.

DEPLASMANDA PUAN VE GOL YOK

Spor Toto Süper Lig\'de Trabzonspor ve Akhisarspor\'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

NDIAYE VE FEGHOULI GÖREVE

Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Porto maçında cezası nedeniyle oynayamayan Ndiaye, bu maçta Fatih Terim\'in en büyük kozu olarak gürülüyor. Dinlenmiş durumda olan Feghouli ve Mariano da Antalyaspor karşısında teknik heyetin güvendiği isimler.

MUHTEMEL 11

Galatasaray\'ın Antalyaspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Sinan

TERİM HAVADA UYARDI !..

Galatasaraylı eski futbolcu Bülent Korkmaz\'ın çalıştırdığı Antalyaspor ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin ve galibiyet alarak rakibini puan cetvelinde geçmenin peşinde. Bu durumun farkında olan Terim, Porto dönüşü uçakta saatlerce kurmayları ile konuşup, takımın durumunu ve rakibin analizini masaya yatırdı. Antalyaspor karşısında uygulanacak taktik için kağıt üzerinde çalışmalar yapan sarı-kırmızılı teknik heyetin puan kaybına tahammülü yok ve en doğru oyun ve oyuncu grubu ile bu deplasmandan mutlu dönmek istiyor.