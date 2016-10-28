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Spor

Galatasaray, Depay'ı gözüne kestirdi

Hollanda basını, Manchester United'ta forma şansı bulamayan Memphis Depay'ın talipleri arasında Galatasaray'ın da olduğunu yazdı

28 Ekim 2016 12:17

2015-2016 sezonu başında PSV Eindhoven’dan Manchester United’a tam 34 milyon Euro karşılığında transfer olan kanat oyuncusu Memphis Depay, bu sezon takımında süre bulamıyor.

Geçen sezona hızlı başlayan ancak sonrasında performansı kötüye giden Depay bu sezon ise neredeyse hiç şans bulamıyor.

futbolarena'nın haberine göre; Jose Mourinho tarafından şans verilmeyen genç oyuncu için ise birçok kulüp beklemede. Marsilya, Milan, Roma ve Fransa’da çıkış yapan Nice dışında Hollanda basınına göre Galatasaray da genç yıldız için devrede. 

Başta Jan Olde Riekerink olmak üzerine kadrosunda Wesley Sneijder ve Nigel de Jong gibi yıldızları bulunduran Galatasaray’ın genç oyuncuyu da gözüne kestirdiği ileri sürüldü.

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