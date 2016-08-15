Galatasaray Denayer'i yeniden kiralamak istiyor

Galatasaray, dış transferde ön libero arayışının yanı sıra savunmanın göbeğine Jason Denayer'i yeniden kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.

Genç savunmacının transferini özellikle isteyen teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, Denayer'in oynatmak istediği sisteme göre gerekli bir stoper olduğunu yönetime bildirdiği öğrenildi. Riekerink'in, yönetime verdiği raporda, "Savunmayı ileri çıkaramıyorum, çünkü hızlı bir stoperimiz yok. Hakan Balta ve Chedjou ağır oyuncular. Serdar Aziz ve Semih Kaya ise sakatlık yüzünden istediğim seviyeye gelemedi. Bu yüzden Jason'u yeniden kiralayabilirsek, onun savunmaya dönmesi ile takımı daha ileri çıkarabileceğim" dediği öğrenildi.

Hürriyet'teki habere göre, Galatasaray yönetimi, Denayer'i yeniden kiralamak için girişimlerini sürdürürken, Belçikalı savunmacının taliplerinin artması işi zora sokuyor. Denayer'i kiralamak için kulübü Manchester City'e, başta Roma olmak üzere Sporting Lizbon, Swansea, Southampton gibi kulüplerin resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak Denayer, Galatasaray yönetimine haber göndererek yeniden İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini iletti.