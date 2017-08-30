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Spor

Galatasaray Denayer ile anlaştı (Geniş Haber)

Serhan TÜRK-İSTANBUL-(DHA) Galatasaray, Manchester City'den Jason Denayer'i 1 yıllığına kiraladı

30 Ağustos 2017 21:46

Serhan TÜRK-İSTANBUL-(DHA) Galatasaray, Manchester City\'den Jason Denayer\'i 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı yönetim, Belçikalı oyuncu için İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardı. Denayer\'in önümüzdeki günlerde İstanbul\'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Jason denayer, Manchester City kulübünün kendisini takasta kullanma önerisini reddetmiş ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray\'da forma giyme isteğini belirtmişti. Denayer ile daha önce anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi ise İngiliz kulübünden gelecek yanıtı bekliyordu. Manchester City\'nin kiralık teklifine olumlu yanıt vermesi sonucu transfer gerçekleşti.
 

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