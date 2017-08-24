Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçından galibiyet hedefliyor

Sarı kırmızılı ekip en son 2009-2010 sezonunda lige 3 maçta 3 galibiyet alarak başladı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 3. hafta maçında, yarın saat 21:45\'te Demir Grup Sivasspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda karşı karşıya gelecek.

Yeni sezona yaptığı transferler ve aldığı sonuçlarla bomba gibi giren, oynadığı futbolla taraftarının da desteğini alan Galatasaray, ligin 3\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor\'u konuk edecek. Teknik direktör Igor Tudor ve ekibinin amacı taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak 2009-2010 yılından sonra lige ilk defa 3 galibiyetle başlamak.

STADIN FULL OLMASI BEKLENİYOR

Yapılan transferler ve ilk 2 haftada alınan puanların yanı sıra, oynadığı futbolla taraftarını mest eden Galatasaray\'ın, Demir Grup Sivasspor maçını dolu tribünlere karşı oynaması bekleniyor. Kazanılan maçların yanı sıra oynadığı futbolla göz kamaştıran Galatasaray\'da, taraftarlar sosyal medyada mesajlar paylaşarak takıma destek verilmesi gerektiğini yönünde fikir beyan ediyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR\'UN 3 PUANI VAR

Ligin yeni ekiplerinden Sivasspor, bu sezon çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-Beyazlı ekip ligin ilk haftasında Akhisar Belediyespor\'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken, 2\'nci haftada ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım arasında 2012-2013 yılından bu yana ligde oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin 6, Sivasspor\'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, İstanbul\'daki maçı 4-1 kazanan Galatasaray, deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11\'LER

Galatasaray\'da teknik direktör Igor Tudor\'un geçtiğimiz hafta galip gelen kadroyu bozması beklenmiyor. Sakatlığı bulunan yeni transfer Feghouli\'nin ise karşılaşmayı tribünlerden takip etmesi bekleniyor.

İki takımın muhtemel 11\'i şöyle;

Galatasaray: Muslera, - Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, - Fernando, Tolga Ciğerci, - Rodrigues, N\'Diaye, Belhanda, - Gomis

Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, - Rıdvan Şimşek, Vitali Djakov, Mattias Bjarsmyr, Elderson, - Mert Hakan Yandaş, Auremir, - Cyriac, Hakan Arslan, Emre Kılınç, - Arouna Kone