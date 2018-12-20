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Spor

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

20 Aralık 2018 17:47

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş, kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı. Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde özel bir salon çalışması yaptı.

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