Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşılaşması için bugün saat 17:00\'de özel bir uçuşla Sivas\'a hareket ederek mücadele öncesi Sivas\'ta kampa girecek.

Galatasaray\'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.