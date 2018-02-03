T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

03 Şubat 2018 19:22

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşılaşması için bugün saat 17:00\'de özel bir uçuşla Sivas\'a hareket ederek mücadele öncesi Sivas\'ta kampa girecek.
Galatasaray\'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: 
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Galatasaray Spor Toto Süper LigDemir Grup SivassporSarıkırmızılıSivasGalatasarayMuslera Mariano Maicon Serdar Aziz Tolga Ciğerci YasinSelçukEren Derdiyok Younes Belhanda Sinan Gümüş Martin Linnes Ryan Donk Cedric Carrasso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24