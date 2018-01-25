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Spor

Galatasaray, Dedeoğlu ve Özbek'in istifalarını KAP'a bildirdi

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Spor Kulübü, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Dedeoğlu ve Mehmet Özbek'in görevlerinden istifa ettiğini duyurdu

25 Ocak 2018 20:27

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Spor Kulübü, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Dedeoğlu ve Mehmet Özbek\'in görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yapılan açıklamada, \"Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mehmet Dedeoğlu ve Sn. Mehmet Aydın Özbek 25.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu\'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni üyeler seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" denildi.

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