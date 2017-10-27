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Spor

Galatasaray dar alanda pas çalıştı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 10

27 Ekim 2017 21:59

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve tempolu koşuyla başladı. İdman ana bölümünde ise dar alanda pas ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Kaleciler, antrenörler eşliğinde takım arkadaşlarından ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Bu arada antrenman öncesi, bugün 27 yaşına giren Badou Ndiaye’nin doğum günü kutlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 20.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ederek mücadele için bu kentte kampa girecek.

İSTANBUL / DHA

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