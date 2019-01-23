Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. "Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir" denilen açıklamada,"Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz" dendi.