Galatasaray'dan son dakika Onyekuru açıklaması

Pazar günü derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Adem Büyük ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Resi siteden yapılan açıklamada "Sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedasine devam edilen Adem Büyük, antrenmanda yer almadı." ifadesi kullanıldı.

Onyekuru dün sakatlanarak idmanı yarıda bırakmıştı. Adem Büyük'ün Beşiktaş derbisinde oynaması zor görünüyor ancak Onyekuru'nun masaj gerekirse iğneyle Beşiktaş derbisinde oynayabileceği öğrenildi.