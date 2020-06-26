Galatasaray'dan Sivasspor'a Mert Hakan Yandaş teklifi: Bonservis ödeyelim, oyuncuyu bize verin

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'dan son bir hamle geldi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak, "Mert Hakan için bonservis ödeyelim, oyuncuyu bize verin" teklifinde bulundu.

Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferi gündemden düşmüyor. Sarı-Kırmızılı kulüp ezeli rakibine kaptırdığı Mert Hakan için Sivasspor'a bonservis ödeyelim teklifinde bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayarak bizzat Sivasspor kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak oyuncu için bonservis ödeyelim teklifi yaptı. Sivasspor'un Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Mert Hakan için nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

Süreç nasıl gelişti?

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray 4 milyon TL imza parası karşılığında Mert Hakan ile anlaşmaya varmıştı. Haziran'ın 15'inde Sarı-Kırmızılı takımın bu parayı yatırması gerekiyordu. Ancak Haziran 15 olduğunda Galatasaray'dan hiç kimse oyuncuyla temasa geçmedi.

'Vergiyi oyuncu ödesin' teklifi ipleri kopardı!

Mert Hakan ile yıllık 1 milyon Euro civarında bir rakama anlaşan Galatasaray ayrıca oyuncuya vergileri kulübün ödeyeceğini taahüt ediyor. Ancak daha sonra sözleşmede vergiyi oyuncu ödesin maddesi ekleniyor. Bu durum da Mert Hakan'ı rahatsız ediyor.

Galatasaray'ın Mert Hakan'la imzaladığı protokol Haziran'ın 15'inde sona eriyor. Anlaşmadan sonra o güne kadar Sarı-Kırmızılı kulüp oyuncuyu ne arıyor ne de soruyor. Vergi olayı ve Galatasaray'ın ilgisizliği sonrası Mert Hakan'ın menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırıyor.

Emre Belözoğlu işi bitirdi

Haziran 15'inden önce Mert Hakan'ı Emre Belözoğlu defalarca aramasına rağmen Hakan Galatasaray ile anlaştığını belirtiyor.



15 Haziran'dan sonra Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle oturuyor ve 4 yıllık anlaşma sağlanıyor.