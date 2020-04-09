Galatasaray'dan örnek Koronavirüs kararı: Oteli hastane olarak kullanabilirsiniz

Galatasaray yönetimi Mecidiyeköy’de yapımı biten otelin gerek duyulması halinde Sağlık Bakanlığı'na tahsis edeceğini bildirdi.

Galatasaray, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor.



Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim yaptıkları çalışma sonrasında Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceğini açıkladı.

Fikri hayata geçirmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulundaki arkadaşlarına, "Devletimizin hem maddi hem manevi olarak yanında olmalıyız. Mecidiyeköy'deki binayı da ihtiyaç duyarlarsa Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis edelim. Konum itibariyle lojistik bir yer" dediği kaydedildi.

Uzun zamandır boş olarak duran ve otel için planlanan binada 182 oda yer alıyor. Ayrıca binanın zeminden aşağıya 6 katı daha bulunuyor. 17 bin metrekare kullanım alanı olan bina için Galatasaray yönetimine daha önce otel veya hastane olarak kullanmak için yıllık 10 milyon TL kiralama bedeli ile teklifler gelmişti.