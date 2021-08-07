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Galatasaray'dan orman yangını mağdurlarına destek

Sarı-kırmızılı kulüp, bir köyün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

07 Ağustos 2021 20:47

Galatasaray Kulübü, meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan "Bir Destek Bir Yuva" projesi kapsamında, bir köyün tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nef Vakfı ile İhtiyaç Haritası, orman yangınlarında kısmen ya da tamamen hasar gören evler, sera, çiftlik, ahır gibi üretim alanlarını, okul, sanat merkezi gibi ortak kullanım yerlerini onararak yeniden hayata geçirebilmek, geçim kaynaklarını, hayvanlarını, birikimlerini, kovanlarını, tarım araçlarını ve daha birçoğunu kaybeden vatandaşlarımıza destek olabilmek için 'Bir Destek Bir Yuva' projesini başlattılar.

Birlikteliğin gücüne inandığımız bu zor günlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak 'Bir Destek Bir Yuva' projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını da biz üstleniyoruz. Hayatı hep beraber yeniden yeşerteceğiz."

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