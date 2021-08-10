Galatasaray'dan Morutan için yeni yol haritası

Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yollar ayrılırsa Galatasaray, Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş'e tam 6 milyon euroluk bir teklif yapacak.

Galatasaray 'da transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Rumen 10 numara Olimpiu Morutan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Rumen kulübü Steaua Bükreş'in 10 milyon euro bonservis bedeli istemesiyle birlikte meblağı çok bulup görüşmelere ara vermişti. Transfer görüşmeleri tam soğudu derken Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı bitirmek için yeni bir plan belirledi.

Akşam gazetesinin haberine göre; yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli yolların ayrılması durumunda Morutan ile ilgili son bir hamle yapılacak.



Sarı-kırmızılılar, Falco ve Feghouli'nin ayrılması durumunda Steaua Bükreş'e 6 milyon euroluk bir teklif yapacak. Romanya cephesi ise bu teklife sıcak bakıyor.

Falcao'ya ABD'den teklif

Galatasaray'dan 5 milyon euro civarında yıllık ücret alan Radamel Falcao, Amerika'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı. Kolombiyalı golcünün menajeri bu kulüplerle görüşmeleri sürdürüyor. 3.8 milyon euro yıllık ücret alan Feghouli'ye ise resmi teklif yok.



Tecrübeli isim, takım ayışlarına devam ediyor. Sofiane Feghouli'ye göre Falcao'nun takımdan ayrılması daha güçlü ihtimal.