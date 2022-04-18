Galatasaray'dan mecburi Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray'da başkan seçilecek yönetimi büyük borç yükü bekliyor. Sarı-Kırmızılıların 600 milyon lira acil ödeme yapması gerekiyor.

Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen başkan Burak Elmas seçime gitme kararı aldı. Sarı-Kırmızılı kulüp 23 Nisan'da çoğunluk sağlanmadığı takdirde 30 Nisan'da seçime gidecek. Camiada Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk oldu. Ancak seçilecek başkanı bekleyen borç yükü var. Sarı-kırmızılılarda yaklaşan ödemeler 600 milyon TL'yi buldu.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Galatasaray kritik döneme girdi. Bankalar Birliği'nin ilk faiz ödemesi yaklaşırken, ödenmeyen maaşlar, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservisi, Radamel Falcao'nun 3 milyon euroluk tazminatı ile birleşince 600 milyon TL'yi bulan borç yükü var.

UEFA gelirleri borçlara gidecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde turnuvaya veda eden Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son 16'da Barcelona'ya elenmişti. Sarı-Kırmızılılar bu sezon Avrupa kupalarında 161 milyon gelir elde etti. Ancak hak edilen paralar ödemelere gidecek.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu zorunlu satılacak

Seçilecek başkan Avrupa vitrininde öne çıkan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak. İki futbolcunun satılmasıyla borç yükünün yarısının azaltırlması hedefleniyor.

Habere göre Marcao'yu İtalyan kulüpleri radarına alırken, Kerem Aktürkoğlu'nda Fransa'da Lyon takibe aldı.