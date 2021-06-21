Galatasaray'dan mazbata açıklaması

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda bin 541 oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı olmuştu. Elmas, mazbatasını almaya hazırlanıyor.

Burak Elmas seçimli genel kurulda kullanılan 4731 oyun 1541’ini alarak sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede; toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktı.

Toplamda 1541 oya ulaşan Burak Elmas, 1500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

Mazbata açıklaması

Galatasaray Kulübü, yeni başkan Burak Elmas ve kurullarına mazbatalarının 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda verileceğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle: