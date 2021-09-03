Galatasaray'dan Marcao açıklaması: Takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Marcao'nun bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştığını açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicâldău, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Marcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında yaşanan krizin ardından Brezilyalı kadro dışı bırakılmıştı. Marcao, TFF tarafından da 8 maç cezaya çarptırılmıştı.