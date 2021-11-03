TFF'den Galatasaray'a ret!

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının yüzde yüz kapasiteyle oynanması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynanması için TFF'ye başvurmuştu. TFF'den onay çıkması durumunda Galatasaray'ın bu Avrupa sınavı Türkiye'de pandemi sonrası yüzde 100 kapasiteyle gerçekleşen ilk maç olacaktı. Ancak TFF bu başvuruyu kabul etmedi.

TFF daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım'dan itibaren maçlara yüzde 100 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.