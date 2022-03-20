Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı: Kart yok!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, aldığı müdahalelerle iki kez yerde kalmıştı. Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem'in ayağının maç sonundaki halini paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, aşil tendonuna aldığı müdahalelerle iki kez yerde kaldı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem'in ayağının maç sonundaki halini paylaştı ve "Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok" ifadelerini kullandı.

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