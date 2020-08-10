Galatasaray'dan Kamil Jozwiak için resmi teklif

Galatasaray, Lech Poznan kulübünde forma giyen 22 yaşındaki Kamil Jozwiak için resmi teklifi sundu.

Polonya basınına göre, sarı kırmızılılar Lech Poznan kulübünde forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini sundu.



Haberde Galatasaray'ın Jozwiak için 2 milyon Euro bonservis teklif ettiği ancak bu rakamı düşük bulan Lech Poznan'ın ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.



Kamil Jozwiak geçtiğimiz sezon Lech Poznan forması ile çıktığı 39 resmi maçta 9 gol ve 7 asiste, 16 gole direkt katkı verdi.