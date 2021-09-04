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Spor

Galatasaray'dan Işıtan Gün açıklaması

"Galatasaray'ı yıpratmak amacıyla yapılmış kötü niyetli haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyururuz"

04 Eylül 2021 17:11

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Işıtan Gün'ün görevine devam ettiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev dağılımları seçimlerden hemen sonra, ilk yönetim kurulu toplantımızda belirlenmiş olup, an itibarı ile herhangi bir görev değişikliği olmamıştır. Sn. Işıtan Gün de görevine devam etmektedir. Galatasaray Spor Kulübü Tesisleri'nden Galatasaray Yönetim Kurulu sorumlu olup, istisnasız her bir yönetim kurulu üyesi bu sorumluluğu taşımaktadır. Bugün bazı basın organlarında çıkan ve sosyal medyaya da yansıyan asılsız, mesnetsiz ve Galatasaray'ı yıpratmak amacıyla yapılmış kötü niyetli haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.

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