Galatasaray'dan Gedson Fernandes operasyonu

Kiralık sözleşmesinin bitişiyle takımı Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek. Portekizli yıldızı 1 yıl daha kiralamak için Benfica ile anlaşmaya varan Galatasaray, transferi kısa süre içerisinde duyuracak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan ve transferde atağa kalkan Galatasaray , Gedson Fernandes'i takımda tutmayı başardı.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Benfica ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Portekizli yıldızı 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıl daha kiraladı.

Satın alma opsiyonu 15 milyon euro

Son yaptığı tüm sosyal medya paylaşımlarında Galatasaray 'a dair göndermelerde bulunan 22 yaşındaki yıldız orta sahanın Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için sabırsızlandığı gelen haberler arasında.