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Spor

Galatasaray'dan Falcao ve Saracchi açıklaması

28 Ocak 2020 16:42

Galatasaray, Konyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın resmi web sitesinden yapılan açıklamada oyuncular için, "Sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiştir" denildi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital’da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."

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